Il mistero Pau Lopez va in Europa

Corriere della Sera (G. Piacentini) – A domanda diretta, nella conferenza stampa pre Roma-Benevento, mister Fonseca ha detto la sua sulla gestione del portiere titolare: “Per ora gioca Antonio”. Mirante poi contro la squadra di Inzaghi è stato uno dei migliori in campo e ora, alla vigilia del match di Europa League contro lo Young Boys, si ripropone il dilemma su chi difenderà i pali romanisti. Da una parte l’ex Bologna si è conquistato la titolarità e, probabilmente, anche il rinnovo contrattuale (attuale scadenza fissata al prossimo 30 giugno), ma Fonseca dovrà tenere in considerazione l’età di Mirante e provare a gestire la sua condizione atletica. Dall’altra parte c’è Pau Lopez, un peso economico per la società che un anno fa ha investito molto sullo spagnolo e che ora spera possa riacquisire valore magari con qualche buona parata nelle notti europee.