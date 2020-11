Il miracolo di Maradona, il Napoli e la Roma fanno la pace: Bruno Conti ai Quarteri spagnoli con una corona di fiori

Repubblica.it (M.Pinci) – Domenica la Roma renderà omaggio a Maradona. Lo farà inviando la propria delegazione ai Quartieri Spagnoli per deporre una corona di fiori sotto al murales più famoso dedicato a Diego. A farlo sarà Bruno Conti che con il Pibe de Oro giocò partite indimenticabili. Marazico forse sarà accompagnato da qualche altro uomo della dirigenza. Non ci saranno calciatori che in quel momento saranno impegnati per raggiungere il San Paolo, forse all’ultima partita con questo nome. Questa iniziativa magari potrebbe diventare un’occasione per stemperare la tensione storicamente altissima tra le due tifoserie.