Il Messaggero (G. Lengua) – In difesa si registrano alcuni problemi per N’Dicka che ha salutato l’Eintracht e aveva trovato da tempo un accordo verbale con la Roma. Ma nelle ultime ore si è fatto sotto il Milan che oltre alla Champions può garantire un ingaggio leggermente più alto.

Chi, invece, è ancora certo di volersi trasferire a Trigoria è Davide Frattesi. Nell’incontro andato in scena mercoledì a Milano tra il gm romanista e l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, si è parlato anche del trasferimento del centrocampista. Le possibilità ci sono e la Roma, oltre a contare sulla proprietà del 30% del cartellino, è aperta a inserire uno tra Tahirovic, Volpato e Missorsi nell’accordo, ma senza svalutarli perché considerati due validi prospetti.

Piace Youri Tielemans che lascia il Leicester a parametro zero. Fa gola a mezza Europa e la concorrenza è altissima. Lui vorrebbe rimanere in Premier League e l’Aston Villa gli sta facendo la corte, ma c’è anche il Galatasary che è pronto ad offrirgli un contratto di quattro anni a 4 milioni a stagione. La Roma può giocarsi la carta Mourinho, un campionato più competitivo di quello turco e la possibilità di arrivare un’altra volta in finale di Europa League. Inoltre, verrebbe messo al centro del progetto. Un regista che José aveva chiesto sin dal primo giorno in cui si era insediato a Roma e che non è mai riuscito a ottenere. Servirebbe uno sforzo economico in più e trovare la quadra con il monte ingaggi, ma tutti sono convinti che il gioco valga la candela.