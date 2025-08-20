Leon Bailey ha voluto dedicare un pensiero speciale ai tifosi giallorossi attraverso il suo profilo Instagram. L’attaccante giamaicano, in arrivo dall’Aston Villa, ha condiviso un post in cui ha espresso entusiasmo per la nuova avventura a Roma e la voglia di mettersi subito a disposizione di Gasperini. Il giamaicano però dovrà rimandare il suo debutto con la Roma a dopo la sosta per le nazionali a causa di un infortunio accusato nel primo allenamento con i nuovi compagni. Le sue parole:

“Grato per questo nuovo capitolo. Grazie per il caloroso benvenuto, Roma“