Daniele De Rossi spegne oggi 42 anni e la Roma non ha voluto lasciare che il compleanno di una delle sue più grandi bandiere passasse inosservato, nonostante il recente addio al ruolo di allenatore dopo poche giornate. Da prima stella in campo a tecnico per un breve ma intenso periodo, De Rossi rimane un simbolo imprescindibile per il popolo giallorosso.

Per festeggiarlo, il club ha condiviso sui propri canali social una foto storica: l’esultanza di De Rossi dopo il gol al Genoa nell’ultima partita di Totti, uno dei momenti più memorabili della sua carriera. A corredo, una dedica semplice e sentita: “Tanti auguri, DDR”.