La Curva Sud, oltre ai tantissimi messaggi d’amore per Ranieri, ha esposto uno striscione in chiaro sostegno di Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma ha infatti terminato la stagione in anticipo per una lesione tendinosa. Un’annata completamente da dimenticare per il numero sette giallorosso, che però potrà contare sempre sull’affetto del tifo più caldo.