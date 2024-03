Il mercato dei D.S. entra nel vivo: Roma tra Modesto e Burdisso

La Gazzetta dello Sport (M. Guidi) – È il mercato di quelli che fanno… mercato. Stiamo parlando dei direttori sportivi, spesso artefici dei successi di una squadra, perlopiù restando nell’ombra di giocatori, allenatori e presidenti.

Per capire quanto il mercato dei d.s. sia denso di intrecci, esattamente come quello dei giocatori o delle panchine, Hughes è anche uno dei papabili per la Roma dopo la partenza di Tiago Pinto. Il dirigente portoghese dovrà trovarsi una nuova squadra, in Serie A (Napoli?) o altrove. Il favorito per i giallorossi resta, invece, François Modesto, attuale uomo mercato del Monza ed ex direttore sportivo dell’Olympiacos in cui lavorava con Lina Souloukou, oggi Ceo proprio della Roma.

I rapporti hanno il loro peso, per questo quando un allenatore o un manager arriva in un club si pensa sempre sia seguito da una persona di fiducia e viceversa. Nella Capitale era stato da calciatore l’argentino Nicolas Burdisso e, chissà, non ci torni un giorno. Per ora è alla Fiorentina, anche se le voci di un addio di Daniele Pradé aumentano di giorno in giorno. Anche Burdisso potrebbe lasciare Firenze, nel caso? Difficile sbilanciarsi oggi, è molto legato alla società, ma dipenderà anche da eventuali offerte.