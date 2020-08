Il mercato affidato a De Sanctis, ma tre squadre sono interessate a lui

La sessione estiva di calciomercato della Roma, in assenza di un nuovo direttore sportivo che sostituirà Gianluca Petrachi, sarà affidata a Morgan De Sanctis, che affiancherà il CEO giallorosso Guido Fienga. Per il futuro però, l’ex portiere di Napoli e Roma, potrebbe accettare di lasciare Trigoria per fare il direttore sportivo a tutti gli effetti in un’altra società. Stando a quanto riportato dall’edizione quotidiana di Tuttosport, infatti, sul dirigente abruzzese c’è l’interesse di tre società tra Serie A e B: Ascoli, Hellas Verona e Cremonese.