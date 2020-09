Il medico della Nazionale, Ferretti: “Per Zaniolo si tratta di una distorsione importante al ginocchio. Aspettiamo domani”

Al termine della gara tra Olanda e Italia, vinta dagli azzurri per 1 a 0, il dottore della Nazionale, il professor Andrea Ferretti, ha parlato ai microfoni della Rai, sull’infortunio di Nicolò Zaniolo. Queste le sue dichiarazioni: “Si tratta di una distorsione importante al ginocchio. Purtroppo il termine di paragone per noi, che è l’altro ginocchio, è poco attendibile, perché è quello operato, in base al quale noi calcoliamo la stabilità. Ovviamente aspettiamo domani per la diagnosi definitiva, comunque è una distorsione di una certa importanza”.

Il ragazzo è preoccupato?

Lui viene fuori da un lungo percorso riabilitativo che segue una rottura del crociato, quindi è molto preoccupato, come lo siamo noi.