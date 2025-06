Niente Roma per Alessandro Antonello. L’ex CEO dell’Inter sembrava ormai vicino a entrare nella dirigenza giallorossa al posto di Lina Souloukou, ma alla fine l’accordo non si è concretizzato. A cogliere l’occasione è stato il Marsiglia, pronto ad accogliere il dirigente italiano. Il club francese lo ha infatti ufficialmente nominato nuovo direttore generale e inizierà a ricoprire la carica dal 1° luglio. Ecco il comunicato del club:

“L’Olympique de Marseille annuncia la nomina di Alessandro Antonello come Direttore Generale. Questa assunzione, guidata da Pablo Longoria con la partecipazione del Consiglio di Sorveglianza e l’approvazione del proprietario Frank McCourt, fa parte del piano della società di affermarsi come uno dei 24 club più importanti d’Europa, sia in termini sportivi che istituzionali. Alessandro Antonello entrerà a far parte del Consiglio di Gestione dell’Olympique de Marseille, insieme al Presidente Longoria e ad Alban Juster, Direttore Generale – Finanza e Conformità. All’Olympique de Marseille Alessandro Antonello sarà responsabile dello sviluppo economico del club. Guiderà la strategia per aumentare e diversificare i ricavi, garantire il pieno sfruttamento del potenziale dell’Orange Vélodrome, accelerare la trasformazione digitale del club e rafforzare l’influenza internazionale del marchio OM, in uno spirito di gestione sostenibile e responsabile. Lavorando a stretto contatto con i team di gestione, svolgerà un ruolo fondamentale nell’attuazione del piano di crescita e di sana gestione proposto dal proprietario e presidente del club.