Il Lipsia vuole Schick, però gioca al ribasso

Tuttosport (S. Carina) – Nonostante il campionato, il mercato della Roma è sempre in movimento. Ceduto Werner, il Lipsia vuole confermare Schick. È però in atto un gioco al ribasso. Fatta scadere l’opzione (a 29 milioni) ora il club sta studiando una nuova proposta, proponendo un nuovo prestito (oneroso) ma garantendo stavolta l’obbligo di riscatto nel giugno 2021. La stessa formula che la Roma ha proposto allo United per Smalling. Più che sulla formula però è sulle cifre che Roma e Lipsia non si trovano. Per Schick a Trigoria non scendono sotto la valutazione di 25 milioni, mentre l’offerta dei tedeschi è di 20.