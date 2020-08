Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Qualcosa si muove per Schick. Il Lipsia vuole riaprire la trattativa per tenerlo. L’attaccante ceco è stato tra i protagonisti del club tedesco in questa stagione. Anche il Bayer Leverkusen è interessato, Voeller ha già chiesto informazioni. Schick parla perfettamente tedesco e in Germania si è ambientato benissimo.