Il Lipsia prova a soffiare Fabio Silva. Sirene arabe per Ndicka, c’è il Neom

Il Messaggero (D. Aloisi) – Gasperini resta in attesa di nuovi acquisti. Soprattutto in attacco, dove continua a tenere banco il futuro di Dovbyk. Non sono arrivate offerte ufficiali per l’ucraino. La priorità, però, è l’esterno: la pista Sancho potrebbe concretizzarsi solo negli ultimi giorni di agosto. Capitolo Fabio Silva: il Wolverhampton non abbassa la richiesta e il Lipsia ha tentato l’affondo senza successo. Sull’ex Porto anche il Dortmund. Restano in lista Djù, Eguinaldo ed Ezzalzouli. Arabia su Ndicka: il Neom ha chiesto informazioni. Ziolkowski: da limare i dettagli sulla percentuale della futura rivendita.