Tra i nomi più citati come possibile successore di Papa Francesco c’è anche quello del cardinale Matteo Zuppi, attuale arcivescovo di Bologna. Romano classe 1955, Zuppi ha un legame speciale con la Capitale e in particolare con il Liceo Virgilio, dove ha studiato negli anni ’70. E proprio da lì arriva un messaggio di affetto e sostegno in vista di un possibile Conclave.

A raccontarlo è La Repubblica, che ha raccolto alcune voci dal gruppo Facebook “Liceo ginnasio Virgilio Roma”, popolato da ex alunni di tutte le età. “Tifiamo per lui, uno di noi”, scrive una donna condividendo una vecchia foto del cardinale. I ricordi si rincorrono: c’è chi lo definisce “una brava persona”, chi lo ha conosciuto in un comitato studentesco e chi ancora lo ricorda per le partite di basket durante la ricreazione. E non manca una nota di colore: “È romanista fracico”, commenta qualcuno, sottolineando la fede calcistica giallorossa di Zuppi. Un ritratto affettuoso e autentico, che mostra il volto più umano di un possibile futuro Papa.