Il Messaggero (D. Aloisi) – Gasperini è uno dei nomi nella lista così come Fabregas che però è vicino al Bayer. Il club tedesco spera di ricevere il ‘sì’ nei prossimi giorni, la Roma resta più defilata. Piace anche Farioli (nome di Ghisolfi) che rischia di buttare via lo scudetto. Nessuna vittoria nell’ultimo mese e dopo il ko di ieri contro il NEC Nijmegen per 0-3 ha un solo punto di vantaggio sul PSV Eindhoven a due giornate dalla fine.

Nel frattempo, il jet privato dei Friedkin ieri è ripartito da Houston e dopo una breve sosta a Nizza è ripartito verso Salisburgo. Dan non è all’interno dell’aereo ma l’arrivo nella città austriaca ha fatto impazzire i tifosi: “Vanno a prendere Klopp“. Salisburgo, infatti, è il quartier generale della Red Bull dove l’ex Liverpool lavora come responsabile delle squadre controllate dalla società che produce bevande energetiche. Al momento si tratta semplicemente di fantacalcio.