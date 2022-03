“Forza Roma sempre“. È l’urlo di Henrikh Mkhitaryan dopo la vittoria del derby. L’armeno ha pubblicato su Twitter un posto in cui esulta al termine della stracittadina. Micki è partito titolare sulla trequarti insieme a Pellegrini. Ha innescato il corner del primo gol per poi mandare al cross Karsdorp per il raddoppio.