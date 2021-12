Il grande ritorno di Smalling: “Mi sono perso troppe partite”

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – È stato uno dei migliori in campo, ha dominato nella sua area, ha mostrato i muscoli a Zapata, al quale non ha concesso praticamente nulla, in un duello a volte ruvido. Ma anche questa volta Chris Smalling è stato ancora determinante in zona gol: seconda rete consecutiva, dopo quella di lunedì scorso contro lo Spezia.

È stato in dubbio per tutta la settimana, ma ha retto bene fino alla fine. Per la Roma un giocatore ritrovato: “Quella di Bergamo è stata una prestazione completa di tutta la squadra. Specialmente negli scontri diretti serviva questo passo avanti. Ci siamo messi tutti in gioco, abbiamo corso e combattuto e alla fine abbiamo avuto quello che meritavamo. Dopo la partita si può vedere chiaramente, c’è grande euforia, si festeggia e si riparte da qui perché questa è una grande vittoria. Ripartiamo da Bergamo“.

Nella ripresa il risultato è stato messo al sicuro dai gol di Smalling e Abraham. Per la prima volta in serie A due giocatori inglesi sono andati a segno nella stessa partita. Ora Smalling vuole lasciarsi alle spalle il periodo nero: “Lo scorso anno è stato difficile per me, aver giocato la partita precedente mi ha dato la spinta, sapevo di poterne disputare un’altra prima di Natale e ho avuto tempo per recuperare. Ora voglio restare a disposizione, ho già perso troppe partite. Quindi sono felice di poter essere utile alla squadra. È stato bello segnare ancora, da difensore me lo sono goduto (ride, ndr). Devo pensare ad aiutare i compagni, quindi i gol servono a tutti. Il duello con Zapata è una battaglia, ma è stata una sfida che ho accettato volentieri. È il bello della Serie A, giocare contro attaccanti diversi, con qualità differenti con cui devi fare i conti. Portare a casa una vittoria come quella di oggi è stato bellissimo“.