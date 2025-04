Corriere dello Sport – Diego Alfonzetti, arbitro 19enne della sezione di Acireale picchiato sabato scorso alla fine di una partita di play off Under 17, ha ripensato all’invito delle squadre della Capitale e sarà presente domenica sera al derby Lazio-Roma.

L’ondata di solidarietà nei confronti del giovane fischietto va avanti da due giorni e arriva da più parti. Proprio in quest’ottica era arrivato l’invito per l’Olimpico, al quale però in un primo momento Alfonzetti aveva deciso di non dare seguito. Poi il ripensamento e la conferma. Per trovare tutti insieme la forza di battere la violenza.