Il Messaggero (G. Lengua) – Gasperini ha passato sette ore a Trigoria con Ranieri e Ghisolfi per definire i primi piani sul mercato e gli ultimi dettagli del contratto (oggi l’annuncio): triennale da cinque milioni netti a stagione. Il tecnico ha chiesto un centrale, due esterni, un trequartista e un attaccante (se parte Dovbyk).

Si lavora su Lucumí, Balerdi e Beukema per la difesa, su Chavez e Angel Gomes per la trequarti, e su Raspadori e Woltemade per l’attacco. Abraham tornerà dal Milan ma è sul mercato. In difesa servono rinforzi: Mancini e Ndicka sono le uniche certezze, Celik e Angeliño solo adattabili. Ranieri guida le scelte tecniche, anche per evitare errori come Le Fée.