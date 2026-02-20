Il futuro di Zeki Celik sembra essere sempre più lontano da Roma.

Il terzino destro turco ha il contratto in scadenza il 30 giugno e la trattativa per il rinnovo è ormai congelata, viste anche le sue richieste di stipendio reputate troppo alte dal club giallorosso (4 milioni a stagione). Come rivelato dall’edizione odierna de La Stampa, sulle tracce del classe ’97 c’è un altro club italiano e si tratta della Juventus. Il club bianconero ha raggiunto un accordo con l’entourage del giocatore tale da poterlo ritenere bloccato in vista della nuova stagione e acquistarlo a parametro zero.