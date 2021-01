Il futuro di Roma e Inter nella sfida Steven-Ryan

La Repubblica (M.Pinci – F.Vanni) – La sfida tra Rome e Inter presenta sul terreno di gioco molte e interessanti rivalità. Si passa dai portieri, Pau Lopez e Handanovic, che stanno provando a uscire da un periodo non proprio positivo, sulle fasce ci sono i giocatori più in forma delle formazioni, Spinazzola e Hakimi, a centrocampo due grande fisicità come quella di Veretout e Barella sono pronte a scontrarsi , senza ovviamente parlare della sfida tra numero nove che vedrà protagonisti Dzeko e Lukaku. Non mancheranno certo le emozioni, ma sugli spalti anche si disputerà a distanza un’altra sfida: quella tra Ryan Friedkin e Zhang.

Il primo ormai vive Trigoria come una seconda casa ed è totalmente immerso nel progetto Roma. Vuole sapere ogni giorno come prosegue il lavoro della squadra, si muove sul mercato in prima persona in attesa dell’arrivo di Pinto bloccato dal Covid, studia i colpi e soprattutto sceglie se avallare o meno gli acquisti. Dall’altro lato il secondo non è in Italia ma in Cina, alla caccia di nuovi investitori che permettano alle casse dell’Inter di rifiatare.