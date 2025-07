Il Messaggero (S. Carina) – Wesley alla Roma, ancora tutto fermo. Il Flamengo ha chiesto al giocatore di restare qualche giorno in più per far fronte all’emergenza in difesa (out Danilo, Alex Sandro e Ayrton Lucas) e affrontare il tour de force con Bragantino, Atletico Mineiro (campionato e coppa) e Ceara. Solo dopo l’arrivo di Vinicius Tobias, atteso a breve, Wesley potrà partire. Il ragazzo ha accettato, pur continuando a lanciare segnali alla Roma, l’ultimo con un like ai festeggiamenti per il 98° anniversario del club. Gasperini attende, ma non è la prima volta che si ritrova in questa situazione: lo scorso anno fece saltare l’operazione per virare su Bellanova. L’intesa con il Flamengo (25 milioni più bonus) e col giocatore (quinquennale da 2,4 milioni a salire) è già chiusa.

Intanto, Massara lavora anche su Ghilardi: oggi è previsto un nuovo contatto con il Verona per definire il prestito con obbligo di riscatto. Il cantiere Roma resta aperto: oltre a Wesley e Ghilardi, servono ancora un trequartista, un centrocampista, il vice Angeliño, un altro centrale (in caso di addio di Hermoso) e il secondo portiere.