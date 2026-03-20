Il fattore Lollo: Pellegrini ha riacceso la Roma senza mai mollare

CORRIERE DELLO SPORT (Lorenzo Scalia) – Sul ponte sventola bandiera bianca. La Roma saluta l’Europa League dopo aver fatto tremare il Bologna con Pellegrini. L’ex capitano, a segno sia all’andata che al ritorno di questo derby italiano, ha realizzato un gol esteticamente bello – un tiro a giro potente e preciso, finito nell’angolino basso, fondamentale per trascinare la contesa ai supplementari. Fino al punto del 3-3, però, non aveva inciso. Anzi, era sembrato sottotono e poco reattivo, un po’ come tutti i senatori, da El Shaarawy a Cristante, da Mancini a N’Dicka. Ma quel colpo da biliardo ha riacceso l’entusiasmo dopo il tris di Castro e il penalty di Donyell Malen.

Lorenzo Pellegrini si è dunque tolto definitivamente dalle spalle l’etichetta di giocatore che sa essere importante solo quando incrocia la Lazio. In questa stagione, infatti, ha segnato anche contro i Glasgow Rangers e il Milan. Lorenzo, che ha lasciato calciare di nuovo il rigore a Malen e poi si è caricato i compagni sulle spalle, ha fatto anche tremare la traversa su punizione. Nel finale si è trasformato in un difensore aggiunto, ma Cambiaghi ha fatto saltare il banco. Si tratta, comunque, di una bella rivincita, calcolando che in queste due sfide il numero 7 è stato escluso da Gasperini dall’undici di partenza.

Lorenzo è quindi tornato Magnifico nel momento della verità, quando c’era bisogno di un mezzo miracolo, di un’altra rimonta (parziale) che però sarà dimenticata in fretta. Pellegrini ha il contratto in scadenza tra tre mesi: a giugno sarà libero sul mercato degli svincolati. Non si può neanche parlare di fase di stallo perché non è stata neanche abbozzata una trattativa per il rinnovo.