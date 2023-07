Il Messaggero (R. Buffoni) – La maglia, ultimo filo che tiene unito il calcio con il suo romantico passato. Per i tifosi è non la seconda, ma la prima pelle. Consenso contagioso, entusiasmo alle stelle, store presi d’assalto: “Mai vista una maglia così bella”, il coro via social e radio a sovrastare il sussurro della minoranza che osa notare difetti: “Sembrano i colori della Spagna…”, “L’ha presentata Dybala, siamo sicuri che rimane?”.

Ma, scavando, un punto d’incontro lo si trova: “Adesso bisogna comprare i giocatori giusti a cui farla indossare. Però quanto costano care…”. Perché la maglia è sì splendida a prescindere, ma meglio se è vincente. Anche se in tasca, al tifoso, non viene niente.