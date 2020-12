Il fallo di mano cambia ancora

L’interpretazione sul fallo di mano cambia ancora. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’IFAB, l’organo deputato a modificare le regole del calcio, sembra intenzionato a fare una parziale retromarcia rispetto all’ultima versione, in vigore dal 2019, che in caso di toco di mano avvenuto immediatamente prima prevede sempre l’annullamento del gol. Si vuole invece ripristinare il fattore volontarietà per i tocchi di mano commessi durante l’azione offensiva. Ci saranno dei chiarimenti, ma senza modificare nulla per quanto riguarda il fallo di mano in fase difensiva.