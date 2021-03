Il duro sfogo di Fonseca: “Vedo rigori sempre per le stesse squadre che sono ridicoli”

Paulo Fonseca non ci sta e sbotta dopo l’ennesimo torto arbitrale subito dalla Roma. Nel primo tempo non è stato fischiato un rigore abbastanza netto alla Roma (fallo su Pellegrini) e nemmeno il VAR è intervenuto. Questo lo sfogo del tecnico portoghese ai microfoni di Roma TV:

L’hanno convinta le decisioni dell’arbitro?

Non è per l’arbitro che abbiamo perso, deve essere chiaro. Ma il secondo rigore non c’è. Con la Roma non si vede il Var nelle situazioni di dubbio. Posso accettare anche quella di Pellegrini, ma deve vederlo al Var. Stessa cosa al loro rigore. 2-0 a inizio secondo tempo quasi siamo fuori dalla partita. Con le altre squadre ci sta sempre il dubbio e si vede il Var. E a fine stagione sono 5-6-7 punti per altri e meno 5-6-7 punti per la Roma. Io voglio lo stesso trattamento per la Roma che hanno per le altre squadre, cosa che oggi non c’è.

Poi ha aggiunto: “E’ che io sono stato sempre in silenzio, avevo rispetto degli arbitri. In Italia penso che è il paese con i migliori arbitri ma si sbaglia tanto. Vedo rigori sempre per le stesse squadre che sono ridicoli, e questo non c’è per la Roma. Vogliamo vedere quanti rigori ci sono stati in Italia e quanti negli altri paesi? E sempre a favore degli stessi…“.