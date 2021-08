Denis Zakaria sembra essere più lontano dalla Roma. La mancata uscita di un centrocampista si fa sentire, ma a rincarare la dose arrivano le parole del direttore sportivo del Gladbach che chiude quasi la porta. Queste le parole di Max Eberl in conferenza stampa:

“Cercheremo di parlare con Denis per estendere il contratto. In questa fase, con il Coronavirus, i giocatori non dovrebbero rischiare. Potrebbero finire improvvisamente senza un club alla fine di un contratto“.