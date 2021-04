Il dossier Inter è negli States, possibile un nuovo prestito

Tuttosport (S.Scacchi) – Dall’Asia all’America. Arriva un altro segnale di spostamento del baricentro delle trattative societarie intorno all’Inter da un continente all’altro. Come spiega il Sole 24 Ore, il dossier finanziario azzurro è arrivato sul tavolo anche della sede newyorkese di Goldman Sachs. Finora era stata la divisione dell’Estremo Oriente della banca d’affari a occuparsi di trovare soluzioni alla crisi di liquidità che avvolge Suning. Il coinvolgimento degli Stati Uniti dimostra che non è facile individuale una via d’uscita e occorre sondare più mercati.

L’Inter è già fortemente indebitata e aggiungere altri finanziamenti per guadagnare tempo è complicato. Si parla di un possibile prestito di 50 milioni di Goldman Sachs per consentire di arrivare al termine della stagione, ma successivamente sarà necessario imboccare un percorso chiaro. La fine del campionato sarà il momento della verità: la vittoria dello scudetto può aiutare Suning a spingere gli investitori interessati ad avvicinarsi alla valutazione di un miliardo di euro per la cessione dell’Inter.