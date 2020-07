Il documentario “Mi chiamo Francesco Totti” sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma

Come riporta l’ANSA, il documentario “Mi chiamo Francesco Totti” sarà presentato ad ottobre 2020, in occasione della Festa del Cinema di Roma (15-25 ottobre). Il lungometraggio, di Alex Infascelli, racconta la notte che precede l’addio al calcio di Francesco Totti, datato 28 maggio 2017, con il racconto dello storico capitano che ripercorre le tappe principali di un’indimenticabile carriera, legata per sempre alla maglia della Roma. Il film è tratto dal libro “Un capitano” di Francesco Totti con Paolo Condò.