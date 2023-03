Grazie ad un permesso speciale ottenuto dal commissario, a fine gara Mourinho ha raggiunto la squadra negli spogliatoi, dove sarebbe avvenuta anche la lite con Lotito. Lo Special One, come riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbe parlato alla squadra per un confrontro, meno furioso del solito. “Anche se sono stati fatti errori, non dobbiamo mollare”, questo il messaggio che il tecnico portoghese ha riferito alla squadra, che ora dovrà sfruttare la pausa nazionali per recuperare.