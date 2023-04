Il digiuno di Belotti: da un anno il Gallo senza gol in serie A

Corriere della Sera (E. Zotti) – Quasi un anno senza gol. Sembra impossibile per chi, durante la sua carriera, è arrivato a valere quasi 100 milioni grazie alla sua capacità di scaraventare il pallone alle spalle dei portieri avversari ma – calcolatrice alla mano – sono 363 i giorni trascorsi dall’ultima rete segnata in serie A da Andrea Belotti.

Gli ultimi 3 gol del centravanti in campionato risalgono alla 35ª giornata della scorsa stagione, quando Belotti – entrato al 71’ di Empoli-Torino – riuscì confezionare la quarta tripletta in carriera, trasformando due calci di rigore.

L’occasione più ghiotta per sbloccarsi era arrivata subito prima della pausa-Mondiale dello scorso novembre – ironia della sorte – proprio contro il Torino: entrato in campo nel finale di gara, Belotti si era presentato sul dischetto per calciare un rigore che avrebbe consentito alla squadra di Mourinho di agguantare l’1-1. In quel caso però a fermare l’esultanza del classe ‘93 era stato il palo, oltre alla lesione muscolare rimediata proprio nel momento di calciare. Ora il Milan è l’ultima chance per non “celebrare” un anno senza reti.