Il Corriere della Sera (R. Frignani) – Circa 1.500 uomini delle forze dell’ordine saranno impegnati oggi nella bonifica e nei controlli attorno allo stadio Olimpico. Particolare attenzione alle chat delle frange estreme del tifo laziale e romanista, con insulti, minacce e appuntamenti per scontri. Il piano di vigilanza, definito questa mattina in Questura, prevede presidi e controlli già da questa sera e per tutta la giornata di domani. Tra le iniziative per stemperare gli animi, l’invito bipartisan all’arbitro siciliano Diego Alfonzetti, aggredito a Catania. I cancelli dell’Olimpico apriranno alle 18. Filtraggi con perquisizioni e percorsi separati per laziali e romanisti: i primi da Ponte Milvio e Villaggio Olimpico, i secondi da Piazzale Clodio.

Controlli delle forze dell’ordine anche nelle aree di parcheggio. Centinaia di vigili urbani per la viabilità: transenneamenti al Foro Italico e piazza Mancini da questa sera, rimozioni da domani. Divieto di sosta tra lungotevere Maresciallo Diaz, via dei Robilant, via Mario Toscano, via Salvatore Contarini, viale Antonino da San Giuliano, piazzale di Ponte Milvio, parrocchia Gran Madre di Dio, parcheggio in via Orti della Farnesina. Pedonalizzazione di viale dei Giusti della Farnesina, piazza Mancini, via Martino Longhi, lungo Tevere della Vittoria, via Timavo. Chiusure alla circolazione dalle 16.30 fino al termine dell’afflusso all’Olimpico: lungotevere, Ponte Duca d’Aosta, viale di Tor di Quinto, lungo Tevere Diaz.

Lungotevere Cadorna, Fellini, della Vittoria, Oberdan e piazzale Maresciallo Giardino saranno zona rossa per il derby serale. Il buio preoccupa, presidiati i bar degli ultrà giallorossi e quelli di Ponte Milvio, da dove i laziali potrebbero partire per la Curva Nord. Controlli ai tornelli per petardi, armi, striscioni offensivi o politici e droga.