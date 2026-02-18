Il commissario tecnico dell’Irlanda Hallgrimsson ha parlato della situazione legata al centravanti della Nazionale, Evan Ferguson.

Di seguito le sue parole:

“Ho parlato con Evan, ci sta mettendo più tempo del previsto. Effettivamente è stato soggetto a diversi infortuni da quando è arrivato a Roma. Gasperini, ovviamente, vuole che sia in forma e che giochi in ogni partita. Anche l’altro attaccante della Roma (Dovbyk) è stato spesso infortunato. Speriamo che Evan possa tornare in forma e ricominciare a segnare per la Roma“.