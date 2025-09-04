L’Italia dice addio a Giorgio Armani, leggenda della moda mondiale e fondatore della storica maison che porta il suo nome, scomparso oggi all’età di 91 anni. Considerato un simbolo assoluto di eleganza e innovazione, Armani ha lasciato un segno indelebile nell’immaginario collettivo e nella cultura internazionale, diventando un punto di riferimento non solo per la moda, ma per l’intero Made in Italy.

Tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati da istituzioni, personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, c’è anche quello della Roma, che sui propri canali ufficiali ha voluto rendere omaggio allo stilista:

“La Roma si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giorgio Armani, leggenda del mondo della moda ed eccellenza autentica del panorama italiano. Alla famiglia e ai suoi cari le più sentite condoglianze”.