Il conto lo paga la Roma. Spinazzola si è rotto il tendine d’Achille: operazione e stop lunghissimo

Il Tempo (E. Zotti) – Purtroppo non si tratta di un incubo. L’esito degli esami svolti ieri pomeriggio da Leonardo Spinazzola all’ospedale Sant’Andrea di Roma hanno confermato i timori dei medici della Nazionale: il giocatore ha riportato la rottura sottocutanea del tendine d’Achille sinistro e dovrà operarsi.

Una tranvata per la Nazionale ma soprattutto per la Roma, che dopo Zaniolo vede tornare da Coverciano un altro giocatore con un infortunio gravissimo che lo terrà fuori per gran parte della prossima stagione. Questa mattina – salvo cambi di programma dell’ultimo minuto – Spinazzola dovrebbe volare in Finlandia per un consulto con il professor Sakari Orava, lo stesso che nel 2019 ha visitato Cristante in seguito al distacco del tendine dell’adduttore.