Il Comune trova i soldi per il Ponte dei Congressi

La Repubblica (M. de Ghantuz Cubbe) – Ancora un passo avanti per la realizzazione dello Stadio della Roma a Tor di Valle. Senza imprevisti, la giunta Raggi in giornata dovrebbe approvare l’assestamento di bilancio 2020-2022 con cui il Comune mette nero su bianco i 28 milioni da destinare al Ponte dei Congressi. Nel 2018 la posta dei fondi statali era stata già messa in bilancio ma poi ritardi e rinvii avevano fatto sparire il cofinanziamento comunale. Oggi è tornato il finanziamento perché, come confermano fonti del Campidoglio, l’intenzione è quella di finanziare tutti i progetti propedeutici al nuovo stadio. Il ponte consiste in una grande rotatoria utile a far decongestionare il traffico nel quadrante Eur-Magliana e, stadio o non stadio, sarebbe stato comunque costruito.