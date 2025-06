Il Como ha posto un freno alla possibilità che Cesc Fabregas, attuale allenatore del club lombardo, possa approdare sulla panchina dell’Inter. La notizia arriva direttamente dal presidente del Como, Mirwan Suwarso, che ha voluto chiarire la posizione della società in merito alle voci circolate nelle ultime ore.

“Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell’Inter, che ha accolto la nostra decisione con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta tra club che si rispettano reciprocamente.”

Una presa di posizione netta, che mira a spegnere sul nascere ogni indiscrezione su un possibile approccio da parte dei nerazzurri. “Per questo motivo, trattiamo le voci sull’interesse dell’Inter per il nostro allenatore come pura fantasia. Quasi nessuno insisterebbe dopo una risposta così chiara. Specialmente un club del calibro dell’Inter.”

Parole che non lasciano spazio a interpretazioni. Fabregas resterà al Como, almeno per ora. E l’Inter, che resta alla ricerca di un nuovo tecnico, dovrà guardare altrove.

Intanto, il tecnico spagnolo era stato in passato, in stretti contatti con la Roma per approdare al posto di Ranieri sulla panchina giallorossa. Anche in questo caso, la società ha fatto muro, chiudendo sul nascere la trattativa che aveva portato al sì dell’allenatore.