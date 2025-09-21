Una domenica da sogno, un Olimpico in delirio e un gol che sa di rivincita. Lorenzo Pellegrini, il numero 7 giallorosso, ha scritto una pagina indelebile della sua carriera firmando la rete decisiva nel derby contro la Lazio, terminato 1-0 per la Roma di Gian Piero Gasperini.

Un colpo preciso, un sinistro nell’angolino che ha spento le speranze biancocelesti e acceso i cuori dei tifosi romanisti. Ma la gioia non finisce in campo: a rendere questa vittoria più speciale è stato il plauso social di Francesco Totti, che ha commentato il post Instagram del centrocampista con un semplice ma iconico “Goduria doppia”.