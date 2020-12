Il Ceo Fienga: “Investire per il talento femminile”

La Gazzetta Dello Sport – Dopo la giornata contro la violenza sulle donne, a cui la Roma ha dedicato un calendario i cui proventi andranno al reinserimento nel lavoro delle vittime di violenza, il Ceo del club Guido Fienga acquisisce Real Public, una società di consulenza strategica al 100% femminile. Il Ceo, che ne sarà presidente (l’a.d. è la fondatrice Giada Maldotti), dice: “Investo sul talento femminile perché in Italia non si fa abbastanza per creare le basi per l’uguaglianza di genere“.