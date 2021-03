Il caso Pau Lopez: troppi gol incassati. Idea Cragno o Gollini

La Repubblica (F. Ferrazza) – A prescindere da chi sarà l’allenatore, la certezza è che il primo acquisto per la prossima stagione sarà un portiere. Pagato 23,5 milioni di euro due estati fa, voluto dall’allora ds Petrachi, lo spagnolo Pau Lopez sta deludendo le aspettative anche nella seconda annata romanista, sostituito per una parte di stagione dal trentasettenne Mirante e poi nuovamente lanciato tra i pali da Fonseca

Ma Pau Lopez non riesce proprio a regalare sicurezza ai compagni, sembrando spesso spaventato e incapace di rimediare a un errore fatto. Il ventisette si trascina sulle spalle il peso di distrazioni non solamente sue, ma è un dato di fatto che i compagni non si fidino totalmente di lui, all’interno di una fase difensiva che ha fatto finora incassare ben 42 gol. Un numero enorme, il peggiore delle prime sette squadre in classifica. Tra i nomi di portieri che si fanno per la prossima stagione, fa capolino quello di Cragno del Cagliari, accostato spesso alla Roma, e quello di Gollini dell’Atalanta.