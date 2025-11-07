Il Corriere dello Sport (G. Marota) – Il dolore che lo perseguita da settimane — acutizzato dopo il duro intervento di Valenti, che gli ha provocato una distorsione alla caviglia con interessamento capsulo-legamentoso — non fermerà Ferguson, deciso comunque a rispondere alla chiamata della sua nazionale. Una scelta che ha infastidito non poco l’ambiente romanista, preoccupato per le sue condizioni.

Il centrocampista salterà la sfida di domenica contro l’Udinese, per poi unirsi al ritiro dell’Irlanda in vista delle gare contro Portogallo e Ungheria. Nel piano originario di Gasperini, Ferguson avrebbe dovuto recuperare completamente durante la sosta, approfittando di qualche giorno di lavoro individuale a Trigoria per ritrovare continuità negli allenamenti. Ma con la partenza per la nazionale, quel programma di recupero è ormai saltato.