Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Partirà con la squadra, si accomoderà in panchina e poi se non ci saranno sorprese entrerà in campo nel secondo tempo. Sempre che la partita vada secondo i piani di De Rossi. Una cosa è certa: Chris Smalling è pronto a tornare in campo a distanza di cinque mesi dalla sua ultima apparizione. Un via libera arrivato prima dai medici della Roma e dopo dal difensore centrale che è in un momento di fragilità emotiva e a tratti, a seconda dei giorni, continua a sentire qualche fastidio alla gamba, sebbene poi i controlli certifichino l’assenza di complicazioni.

È la paura di chi deve tornare dopo un lungo stop, di chi non si fida evidentemente del suo corpo e che ha vissuto momenti non certo positivi tra l’infortunio, le voci tra i corridoi di Trigoria e le critiche della tifoseria nei suoi confronti dopo quel messaggio pubblicato sui social (dopo quattro mesi di silenzio) il giorno dopo l’addio dello Special One. Di certo per la Roma è arrivato il momento di riutilizzarlo, e farlo fuori casa può aiutare sia il tifo ad ammorbidire la critica nei suoi confronti sia lo stesso difensore ad ammortizzare le emozioni che avrebbe provato in un nuovo esordio all’Olimpico. In ogni caso adesso sta a lui ritrovare il feeling con i romanisti con le prestazioni da vero Smalling.