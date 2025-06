La Serie A inizierà il weekend del 23-24 agosto e si concluderà il 24 maggio 2026. Come dal 2021, il girone di ritorno sarà asimmetrico rispetto a quello di andata, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la stessa avversaria. I turni infrasettimanali si giocheranno nelle giornate 9 (29 ottobre 2025) e 19 (6 gennaio 2026). Con la Lazio è prevista l’alternanza degli incontri in casa e in trasferta. Le soste per le nazionali saranno quattro: domenica 7 settembre 2025, domenica 12 ottobre 2025, domenica 16 novembre 2025 e domenica 29 marzo 2026.

Roma-Bologna Pisa-Roma Roma-Torino Lazio-Roma Roma-Verona Fiorentina-Roma Roma-Inter Sassuolo-Roma Roma-Parma Milan-Roma Roma-Udinese Cremonese-Roma Roma-Napoli Cagliari-Roma Roma-Como Juventus-Roma Roma-Genoa Atalanta-Roma Lecce-Roma Roma-Sassuolo Torino-Roma Roma-Milan Udinese-Roma Roma-Cagliari Napoli-Roma Roma-Cremonese Roma-Juventus Genoa-Roma Como-Roma Roma-Lecce Inter-Roma Roma-Pisa Roma-Atalanta Bologna-Roma Roma-Fiorentina Parma-Roma Roma-Lazio Verona-Roma