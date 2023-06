Il commissario tecnico dell’Algeria, Djamel Belmadi, ha parlato nella conferenza stampa tenutasi in vista degli impegni della nazionale nordafricana, con il raduno appena iniziato. L’allenatore di origine francese ha parlato di Houssem Aouar, prossimo a vestire la maglia giallorossa, confermandone il trasferimento. Queste le sue dichiarazioni: “Aouar è un giocatore con un potenziale immenso e non vedo perché non dovrebbe tornare a questo livello alla Roma”.