Il buio, poi quel gol da vero Abraham

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Il pareggio per Mourinho sa di beffa. Due punti persi, come ha dichiarato Mou nel post partita. Amarezza per la Roma, ma soprattutto per Tammy Abraham che sognava di chiudere la partita con un successo grazie a un suo gol nei minuti di recupero. E invece è arrivata la rete milanista tre minuti dopo a rovinargli la festa.

Di certo dalla sua marcatura sono arrivati segnali positivi, per la Roma certamente, ma soprattutto per Abraham. Una rete che sicuramente gli darà ancora più fiducia e lo aiuterà anche ad affrontare al meglio le prossime partite, vista anche la probabile assenza di Belotti nelle prossime uscite. Serviranno i suoi gol, servirà il miglior Abraham per lo sprint finale di questa stagione.

Quel miglior Abraham che Mourinho non ha avuto neanche nella sfida di ieri pomeriggio. Perché prima del gol il centravanti inglese era apparso sotto tono. Il gol contro il Milan può dargli una iniezione di fiducia importante.