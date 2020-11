Il Bologna punta la Roma in Coppa Italia

La Gazzetta dello Sport (M.Dalla Vite) – Mihajlovic prende come un impegno di campionato questo quarto turno di Coppa Italia contro lo Spezia, mirando la Roma, prossima avversaria in caso di passaggio del turno. La stessa Roma che lui batté l’anno scorso all’Olimpico con una doppietta di Barrow e alla quale disse “No, grazie” nell’estate del 2019, dopo la cavalcata-salvezza del Bologna. “Sono stato molto vicino ad allenare i giallorossi -disse Sinisa nel giugno di quell’anno- poi ho capito che dal punto di vista ambientale loro non erano pronti per certe cose. Io lo ero, loro invece no. Quindi ho deciso di rifiutare. Posso anche andare a fare la guerra da solo contro tutti, ma stavolta no. Quindi ho deciso di ringraziare per l’offerta e rifiutare“.