La squadra norvegese continua a stupire nelle competizioni europee, 2-0 ai danni della Lazio, nel match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Prima che iniziasse la gara dell’Aspmyra Stadion, i tifosi norvegesi hanno voluto sbeffeggiare i biancocelesti con una coreografia animata, chiamando in causa anche la Roma. Lo striscione riportava in stile Super Mario le due compagini capitoline : Mario (personaggio principale del videogame) raffigurato in giallorosso, steso al suolo e suo fratello Luigi , con i colori sociali della Lazio, alla ricerca di un fantasma con la scritta Bodø. Evidente rimando alle vittorie in Conference League della stagione 2021-22, ottenute contro il club giallorosso.