Il Bodo cala il poker e vola in semifinale di Coppa di Norvegia

Il Bodo batte il Lillestrom e stacca il pass per la semifinale di Coppa di Norvegia. Vittoria in rimonta per l’avversario della Roma in Conference League. La squadra di Kjetil Knutsen al 13esimo del primo tempo aveva trovato il vantaggio con Dragsnes al 13esimo. Pellegrino al 37esimo riequilibra il match e nella ripresa Elias Kristoffersen Hagen, di nuovo Pellegrino e in pieno recupero Victor Okoh Boniface affondano un Lillestrom incapace di reagire. Il Bodo nei prossimi due impegni incontrerà il Rosenborg in Eliteserien il 3 aprile e quattro giorni dopo ospiterà la Roma di Mourinho allo stadio Aspmyra per l’andata dei quarti di finale di Conference League.