Il blitz di Friedkin per Roma e stadio

Il magnate texano avanza, i suoi avvocati stanno facendo tutti gli accertamenti possibili per evitare contenziosi legali. Ormai, non c’è più fretta per chiudere a gennaio, dato che il mercato si farà con i soldi ancora a disposizione e invece, per quanto riguarda lo stadio, in Campidoglio andrà per le lunghe, data l’emergenza rifiuti. Intanto è atterrato a Milano Ryan Friedkin, figlio di Dan, che si sente quotidianamente con Fienga e con gli avvocati della JpMorgan. Oggi potrebbe spostarsi a Torino per vedere i dirigenti e forse anche per assistere a Juventus-Roma. Lo riporta Il Corriere dello Sport.