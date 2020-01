Il bambino e il campione

Edin Dzeko, dopo le critiche degli scorsi giorni, deve reagire. La Roma ha bisogno di lui, perché quando sta bene, i giallorossi giocano meglio. Contro la Juventus il bosniaco ha segnato la sua prima rete nella Capitale ed è stato anche l’ultimo tra le file romaniste a timbrare il cartellino contro i bianconeri, sconfitti per 2-0 all’Olimpico sul finire della scorsa stagione. Al suo fianco c’è il bambino, Nicolò Zaniolo, così piccolo ma già testato per le sfide contro la Juventus. Per lui l’avversario di domani non è la squadra dei ricordi, ma il diavolo tentatore: Paratici stravede per il 22 giallorosso e non ha perso le speranze. Friedkin avrà un peso nel futuro del ragazzo, al di là del piazzamento in Champions. Lo scrive Il Messaggero.